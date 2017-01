ZOUK LOOK FT LANDRY – Yo Mem Refix Mickael VINGADASSALOM

Le duo ZOUK LOOK (ZLK) revient avec un « Refix » d’un de leur titre phare: »Yo Mem« .Ft Landry.

Auteur/compositeur : Fabian et Jerry CHARBONNIER

Prog / arrangement enregistrements mixage : Jerry CHARBONNIER.

Interprètes : Fabian et Jerry CHARBONNIER Ft L.A.N.D.R.Y

Prog drums additionels enreg voix Landry: Nicolas HO BING HUANG

Production: ZLK Music

Mastering : Ali Angel