Après » FOU DE TOI « , le label UM MUSIC est heureux de vous présenter le nouveau titre de l’artiste WARREN, intitulé » ECHEC ET MAT « . Auteur: Warren /Compositeur: Hervé Capron /Choeurs: Linda Rey/Warren /Guitare additionnelle: R Dydy Producteur: UMMUSIC.