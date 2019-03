NESLY FT PRINCESS LOVER – CANNOT BUY ME Mickael VINGADASSALOM

Le label WUMB LABEL est heureux de vous présenter, le nouveau titre de NESLY en Featuring avec PRINCESS LOVER intitulé « CANNOT BUY ME« , extrait de l’album « FOLLOW ME« .

Production: BLAISE LESEUL – Wumb Label /Mix: Jeremie TUIL /Mastering: PM Studio.