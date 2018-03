MILCA – No More Mickael VINGADASSALOM

Le label MASS PRODUCTION est heureux de vous présenter, le nouveau single de l’artiste MILCA intitulé » No More « . Extrait de son nouvel album » A L’ABRI DU TEMPS ».

TITRE: NO MORE/ A/C: MILCA/ ARRANGEUR: PASCAL LARAQUE/ MIXE ET MASTERING: THIERRY DOUMERGUE.