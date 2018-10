LORENZ – ABRACADABRA Mickael VINGADASSALOM

Le label AZTEC MUSIQUE est heureux de vous présenter, le nouveau titre de l’artiste LORENZ intitulé » ABRACADABRA « , extrait de l’album » VERSATILE« .

A: Steve Otvas/C: Bruno Slam,Stanislas Samuel /Réalisation : Jean-Franky Guerrier (Nine Seven Pictures).