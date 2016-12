ELEEZA R – Ma Moitie Mickael VINGADASSALOM

NICE SHOOT PRODUCTIONS & KARYNE MAC’OMMUNICATION, sont heureux de vous présenter le nouveau titre de l’artiste ELEEZA R intitulé » Ma Moitié « .

Auteur : Eleeza R

Compositeur : Joé Dwèt Filé

Réalisateur : Jima Kanor (niceshoot productions)

Make-Up : Leely Make Up

Figurants : YoZuf , Kris.

Page Fan Facebook : EleezaR

Instagram : Eleeza Roses

Contact Promo : Karyne [dot] Mac [dot] Communication [at] gmail [dot] com

Mix/Mastering : Bruno Slam