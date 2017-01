DECOLLAGE CARNAVAL Mickael VINGADASSALOM

En 2017 encore une fois, Métis FM est plus que jamais, radio 100% carnaval!!

Tous les vendredi dès 21 heures, 3h de musique 100% carnaval !!!

Le samedi dès 12h00….Féérie d’ambiance sur Métis FM !!!

12h/01h du matin : Décollage Carnaval !!!

Et attention… de 16h à 20h, déjantée et euphorique : l’équipe du Before pour un max de bonne humeur!!

Jeux, cadeaux, invités, Kozé Cho!! Retrouvez-vous au cœur du carnaval en un lieu Unique!!….

Sur METIS FM, Décollage Carnaval tous les samedis 12H, 01H DU MATIN avec le Restaurant La Mer en Folie, Wistiki, les déodorants AXE et les champagnes Mercier!!!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération!

Métis FM, la radio officielle du Carnaval 2017!!