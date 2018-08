STEEL GROOVE FT Z-ONE & DJ SKETY Mickael VINGADASSALOM

Titre: STEEL GROOVE FT Z-ONE & DJ SKETY – MY LOVE/ Production : Rezonans musiques et Steel Groove/ Auteur : Alex François/ Compo & Co- compo: Steel Groove et Z-one/ Guitare: Sherwens/ Arrangement: Steel Groove – Z-one & Dj Skety Interprètes: David B & Z-one.